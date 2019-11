Giocare in Borsa nel 2019: cosa è cambiato in questi anni

Grazie all’avvento delle nuove tecnologie, giocare in borsa sta diventando sempre più facile oggigiorno. Il mondo degli investimenti ha subìto un processo rivoluzionario nel giro di qualche anno, spalancando le porte a chiunque abbia intenzione di investire dei capitali in borsa per aumentarne i ricavi.

Fino a qualche anno fa era impensabile per un piccolo risparmiatore acquistare e vendere delle azioni societarie. Queste tipologie di investimenti erano accessibili solo a pochi eletti, utenti più facoltosi che disponevano di un conto bancario e potevano contare sul supporto di un consulente.

Giocare in Borsa 2.0: Internet ed il trading online

Internet ha reso tutto più semplice e il web ha consentito a tutti l’accesso a questa attività potenzialmente remunerativa. Oggi chiunque può scegliere di investire in borsa, partendo anche da piccole somme e, soprattutto, operando comodamente da casa grazie alle piattaforme di trading online.

Assieme agli strumenti, anche le operazioni per investire si sono semplificate: con pochissimi click è possibile comprare e vendere azioni, indici, materie prime, valute o criptovalute, seguire l’andamento dei mercati in tempo reale e studiarne i grafici online, elaborare strategie potenzialmente vincenti avvalendosi del supporto digitale dei broker e perfino provare le strategie d’investimento apprese senza rischiare i propri soldi grazie alla fruizione di conti demo gratuiti.

Giocare in Borsa nel 2019: attenzione ai rischi

Se, da un lato, giocare in borsa e investire i propri risparmi oggi è diventato molto più semplice che in passato, proporzionalmente sono aumentati anche i rischi che possono correre coloro che si lanciano in questa attività senza le dovute precauzioni.

Si sa, il web è pieno di insidie.





Il trading online espone soprattutto gli utenti meno esperti al rischio di imbattersi in vere e proprie truffe celate dietro piattaforme all’apparenza valide, che in realtà nascondono un intento truffaldino. Affidarsi con leggerezza a questi broker comporta la terribile probabilità di vedersi azzerato il capitale in pochissimi minuti.

A tal proposito, è sempre bene accertarsi che la piattaforma su cui si è scelto di operare disponga di licenze rilasciate da enti internazionali. Ciò ne assicura l’affidabilità. Oltre al rischio di truffe, la semplicità con cui è possibile fare trading online grazie alle novità in campo tecnologico, ha portato sempre più persone a credere che questa attività sia facile come bere un bicchiere d’acqua.

A meno che si scelga di muoversi con i sistemi tradizionali di investimento in borsa (quindi guidati e supportati da figure esperte), chi si approccia al settore per le prime volte è bene che tenga in mente che non si tratta semplicemente di un gioco basato esclusivamente sulla fortuna.

Sono, infatti, necessari studi dedicati e competenze per muoversi con disinvoltura nell’affascinante mondo dei mercati, scongiurando il rischio di sperperare il proprio patrimonio in seguito al compimento di azioni azzardate e non ponderate.

Quindi va bene lasciarsi guidare (ogni tanto) dall’istinto ma bisogna sempre metterci la testa, oltre ad una buona dose di studio e preparazione.

Differenze tra giocare in Borsa in maniera tradizionale e online

Ma cosa è cambiato concretamente tra gli investimenti di un tempo e quelli di oggi?

Piattaforma

Come già detto, prima di tutto è cambiato il luogo fisico in cui operare.

Prima era necessario disporre di un conto titoli presso un istituto di credito e affidarsi ad un consulente finanziario.

Oggi si può investire comodamente da casa attraverso piattaforme dedicate, h24 e 7 giorni su 7, aprendo un conto online e affidandosi al supporto di un broker che, a differenza del consulente, opera per i tuoi interessi.

Commissioni

Nel trading online i costi di commissione sono praticamente azzerati. Ciò consente a chiunque di cominciare ad investire anche piccole somme senza il rischio di vedersi decurtato parte dell’eventuale guadagno dai costi del servizio.

Strumenti di supporto gratuiti

Un tempo, investire in Borsa era possibile solo per esperti del settore. Oggi tutti possono cimentarsi in questa attività potenzialmente remunerativa grazie agli strumenti di supporto e formazione gratuiti che offrono le piattaforme online.