Incidente in mattinata all'interno della galleria Grimaldi, in corso Europa. Per cause da accertare un ciclista francese di 67 anni è caduto sbattendo violentemente sull'asfalto.

L'uomo è stato soccorso dal personale della Croce Verde Intemelia e dall'automedica del 118 per poi essere trasportato in codice 'giallo' all'ospedale di Sanremo. Sul posto anche la Polizia e la Polizia Municipale.