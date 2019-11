Sanremo: incidente stamattina in via della Repubblica, si scontrano un'auto ed una moto (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 10.30, in via della Repubblica nei pressi del benzinaio all’imbocco dell’Aurelia Bis a San Martino.

Una Lancia Y ed una moto Bmw S800 si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento ma probabilmente per una mancata precedenza. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, che è volato sull’asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale medico ed un’ambulanza della Croce Verde, oltre alla Polizia Locale che ha rilevato l’incidente. Il conducente della moto ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale ‘Borea’. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.