Bordighera: frana in via Gardiora nella zona di Sasso, due persone evacuate ma al momento situazione sotto controllo (Foto)

Come era ampiamente prevedibile purtroppo le frane sono il problema più grave del post maltempo dell’ultimo weekend. Uno smottamento di terreno si è registrato questa mattina in via Gardiora, nella zona di Sasso a Bordighera.

Questa il Sindaco Ingenito ed il vice Bozzarelli hanno fatto un sopralluogo con i Vigili del Fuoco ed il geologo che ha confermato come, fortunatamente si tratta solo di uno ‘scivolamento’ del terreno e non è una frana profonda. Due persone che vivono sotto il movimento di terreno sono già andate via di casa mentre le abitazioni che si trovano sopra potranno rimanere.

Verranno emesse a breve le ordinanze e verrà chiusa la strada. Per fortuna non ci sono famiglie isolate, visto che le case si possono raggiungere mentre i privati dovranno provvedere al ripristino dei terreni. Sono interessati anche due pali dell’Enel che dovranno essere ripristinati.