Alle 10.30 ha riaperto su una carreggiata a doppio senso la A26 ma Genova è totalmente paralizzata, Toti "Task force e miliardi per la Liguria" (Video)

Ha riaperto a doppio senso su una sola carreggiata verso le 10.30 l’autostrada A26 Genova-Gravellona, dopo la chiusura di ieri ed i moltissimi problemi di questa mattina per chi si è messo in viaggio. Ma il Presidente della Regione, Giovanni Toti, al suo arrivo per la riunione di Giunta è un fiume in piena: “La Liguria si è svegliata isolata, con il traffico in tilt a Genova e il silenzio assordante del Governo”. E sulla riapertura: “Ci stavano lavorando nella notte, lo sapevamo ieri sera dal Cov che c'era un tentativo in questo senso e stamani risulta confermato. Francamente non so cosa pensare in questo momento. Penso che per un anno e quattro mesi non si sia fatto assolutamente niente, penso che Autostrade in un anno e quattro mesi avrebbe dovuto lastricare d'oro quei viadotti, ne aveva il tempo e le possibilità e non aspettare di muoversi quando la procura gliel’ha chiesto, quand’anche non avesse avuto dubbi”.

Cosa serve ora? “Quello che abbiamo bisogno di fare oggi rassicurare i cittadini da una psicosi che si sta diffondendo e che sta bloccando completamente questo Paese. Dall’altra parte vorrei sapere per quale ragione dal ministero delle infrastrutture ho letto due tweet e nulla di più, mentre noi abbiamo scritto ripetute lettere nel corso dell’ultimo mese, a cui nessuno si è degnato neppure di dare una risposta. Abbiamo messo in essere ora tutto quello che era in nostro potere, il piano mobilità straordinario di Genova con il sindaco Bucci, stiamo per riunire la giunta straordinaria per prendere misure eccezionali sulla sanità, sul sostegno al porto. Il presidente del porto Signorini ha detto che in questa situazione il nostro porto non reggerà più di una settimana, il che vuol dire che il nord ovest del Paese non avrà più di che esportare nel giro di una settimana”.

“Noi abbiamo bisogno di sapere nel giro di pochi minuti – prosegue il Governatore - come intende agire il governo. Voglio una task force, altrimenti lo faremo noi, anche senza avere le competenze. Bisogna controllare tutti i viadotti, rassicurare i cittadini, garantire la mobilità alla prima piattaforma logistica del Paese e cioè i cittadini che sono oggi prigionieri. Nessuno se la può cavare con un tweet, qualcuno deve rispondere di un anno e quattro mesi di chiacchiere a vanvera senza aver fatto assolutamente nulla. Vale per il Mit, vale per società Autostrade”.

“Abbiamo decine di chilometri di strade distrutte dal maltempo, abbiamo due autostrade su tre inagibili, abbiamo chilometri di coda anche questa mattina – va avanti Toti - e persone che non raggiungono il posto di lavoro, con camion incolonnati. Ogni minuto che passa in questo senso, la città di Genova, la regione Liguria e l’economia italiana perdono milioni e milioni di euro per l’incoscienza di qualcuno, perdono credibilità, possibilità di riaversi da una tragedia come quella che abbiamo già avuto con il ponte Morandi. Io credo che sia la cosa più sconsiderata che ho visto fare nella mia vita. Ho sentito un anno di chiacchiere, società Autostrade si è ritrovata a dover chiudere un viadotto su suggerimento della procura di Genova, e meno male che c’è la procura di Genova. Non ho visto un ispettore del Mit, non so neanche come siano fatti, non abbiamo visto una misura concreta, abbiamo ciarlato a vanvera intorno a delle concessioni che sono ancora lì, nessuno ha mosso un dito e il risultato è che oggi nessuno ha il coraggio di prendere non le autostrade chiuse, anche quelle aperte”.

“Io mi chiedo se qualcuno – termina il Presidente Toti - si rende conto di tutto questo. Siccome ce ne abbiamo piene le scatole di dipendere da incapaci, ora riuniremo la giunta e vedremo legislativamente tutto quello che la Regione Liguria può fare, oltre alle misure di emergenza. Voglio un tavolo che si riunisca a Genova, voglio i ministri che vengano a Genova, voglio stanziamenti straordinari di miliardi per questa regione, voglio uno scudo legislativo che ci consenta di agire per tranquillizzare il cittadino e mettere in sicurezza l’asset più importante della logistica di questo Paese, cioè i quattro porti della Liguria, e lo voglio oggi pomeriggio. Penso che la Procura stia facendo il suo lavoro, forse è l’unica”.

Intanto ci sono anche alcune chat di genitori genovesi dove si ascoltano messaggi che generano il panico, sconsigliando l’utilizzo dell’autostrada.