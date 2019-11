300 euro per passare il confine nel bagagliaio: arrestato 'passeur' 62enne di Ventimiglia

Neppure le avverse condizioni climatiche di questi giorni hanno fermato il traffico legato all’immigrazione clandestina. Ed è proprio questa consapevolezza a portare la Polizia e, nella fattispecie, quella di Frontiera, a concentrare attenzione e impegno affinché questi uomini privi di scrupolo possano essere assicurati alla Giustizia. Proprio a ieri sera risale l’ultimo di una lunga serie di arresti portati a termine dagli uomini del Settore di Frontiera del dirigente Martino Santacroce.

Si tratta di un algerino di 62 anni residente a Ventimiglia, titolare di carta di identità rilasciata dal Comune di Ventimiglia e munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Imperia. L’uomo è stato fermato nei pressi della barriera autostradale in uscita dall’Italia, a bordo di una Wolkswagen Touran con targa italiana di sua proprietà. Malgrado i suoi documenti fossero regolari, i poliziotti hanno avuto la sensazione che qualcosa non andasse. L’uomo aveva troppa fretta di mostrare che tutto era a posto.

Una volta fatto accostare è stato richiesto di aprire il portabagagli all’interno del quale, ripiegati su loro stessi, si trovavano due stranieri. Immediatamente condotti tutti in ufficio si è scoperto che i due clandestini, di 23 e 21 anni, entrambi siriani, avevano precedentemente pagato la somma di 300 euro ciascuno per essere portati in Francia, somma peraltro rinvenuta nelle tasche del “passeur” all’atto della perquisizione.

A quel punto, non è rimasto che arrestare l'algerino che è stato poi condotto davanti all'Autorità Giudiziaria. Sequestrata sia la vettura che il denaro.