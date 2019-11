Terminato al 'FermiPoloMontale' il progetto 'Conosciamoci meglio' curato dallo sportello 'Noi4You'

E’ da poco terminato, all’Istituto di Istruzione superiore ‘FermiPoloMontale’, il progetto ‘Conosciamoci meglio’, curato dalle volontarie psicoterapeute dell’associazione di promozione sociale e sportello d’aiuto e di ascolto ‘Noi4You’ di Bordighera.

Le dottoresse Guendalina Donà e Serena Suraci hanno svolto, con i ragazzi e con i loro professori, una serie di attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza. Nei quattro interventi, di due ore ciascuno per singola classe, sono stati trattati temi quali: l’autostima, la comunicazione (soprattutto quella non verbale), la violenza fisica e psicologica. Nell’ultimo incontro, da poco concluso, si è parlato dei gravi traumi infantili che possono condurre, in età adulta, a comportamenti devianti. Attraverso attività laboratoriali e percorsi di ricerca, anche di contesti reali, si sono potute analizzare le diverse tipologie di violenza, compresi il bullismo e cyber bullismo.

Il progetto, promosso dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, dagli insegnanti dell’Istituto e sapientemente gestito dalle psicoterapeute Donà e Suraci, ha avuto l’ambito obiettivo di ‘gettare un seme’ perché gli adolescenti imparino a ‘pensare’. Pensare agli altri in modo empatico e senza giudizi gratuiti, pensare che la violenza ed i maltrattamenti spesso avvengono quando ci sono troppe fragilità.