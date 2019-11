Taggia si prepara a festeggiare il Natale: presentato il calendario degli eventi

E' stato presentato “Natale 2019” a Taggia, il calendario manifestazioni che coinvolgerà tutto il territorio comunale dal 30 novembre al 4 gennaio. Il primo appuntamento sarà in piazza Marinella ad Arma, con 'Aspettando Natale', un evento per famiglie lungo un giorno, dalle 9 alle 19, con tante iniziative rivolte ai più piccoli. Come da tradizione chiuderà il calendario, 'La Befana vien dal Mare', in piazza Tiziano Chierotti tra le 14 e le 18. (Il calendario completo degli appuntamenti è scaricabile in fondo all'articolo ndr)



Una miriade gli manifestazioni ed iniziative quelle in programma a dicembre e gennaio che hanno impegnato gli assessori Barbara Dumarte (turismo e manifestazioni) e Chiara Cerri (Attività Produttive), il consigliere comunale Raffaello Bastiani (sport) e la presidente del consiglio comunale, Laura Cane (cultura, pari opportunità e valorizzazione del patrimonio storico).



Molti di questi appuntamenti sono diventati tradizionali nel programma natalizio di questo comune, a partire dall'evento clou, 'Natale a Villa Boselli', 6a edizione, in programma il 13 ed il 14 dicembre ad Arma di Taggia, ma ci sarà anche 'Taggia città dei presepi', l'8a edizione, dal 15 dicembre al 6 gennaio, con l'esposizione delle rappresentazioni della natività, nelle vie del centro storico tabiese. Così come, anche l'unico appuntamento sportivo del calendario, quello con il passaggio della Sanremo Marathon, domenica 8 dicembre. Torneranno anche le celebrazioni di Santa Barbara (1° dicembre) con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ad Arma di Taggia, la consegna delle Sequelle (19 dicembre) a Taggia.



Importante anche quest'anno il comparto delle fiere , con: 'P...Assaggi di Natale', in via Queirolo ad Arma, il 7 dicembre; la Fiera di Santa Lucia, domenica 15 dicembre a Taggia. Chiuderanno quest'ambito, i Mercatini dell'Epifania, in via Queirolo ad Arma di Taggia, il 4 gennaio. Quest'anno si aggiunge anche una novità, 'Il Moscatello di Taggia in tavola a Natale' (15 dicembre), un nuovo appuntamento per valorizzare questa eccellenza vinicola locale coniugandola con la possibilità di imparare ad abbinarla con dei piatti ad hoc in vista del cenone di Natale.

Non mancherà anche la musica tradizionale legata al periodo natalizio: il 7 dicembre, con l'Open Orchestra ed i Cantores Bormani a Taggia; il 22 dicembre, a Levà, con 'Natale in musica' con la scuola di canto di Monia Russo; il 23 dicembre, Concerto di Natale, con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, a Taggia, presso la Chiesa Santuario della Madonna Miracolosa.



Durante il periodo natalizio sarà anche possibile visitare i tanti punti d'interesse del centro storico tabiese, accompagnati dalla guida Raffaella Asdente, l'8, il 27 ed il 28 dicembre ed il 3 gennaio. La cultura e le pari opportunità saranno presenti nel calendario manifestazioni grazie soprattutto a due appuntamenti: l'esposizione 'Com'eri Vestita', organizzata dallo Zonta Club, tra il 6 e l'8 dicembre a Villa Boselli (Ne avevamo parlato QUI). Un appuntamento per sensibilizzare le persone contro la violenza di genere. Infine, il 13 dicembre, il teatro dialettale sarà protagonista, con 'Ina man de giancu', con la compagnia 'Città di Sanremo'; una serata di beneficenza a favore dell'ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.



“Siamo pronti per le festività natalizie. C'è dietro un grande lavoro fatto insieme ai miei colleghi dell'amministrazione e con gli uffici. In particolare ci tengo a ringraziare la dott.ssa Elena Bedino e Daniela Marchi. - afferma Barbara Dumarte - Per noi la festa più importante sarà Natale a Villa Boselli, perchè non lo sarà solo per i bambini ma avremo un momento emozionale per tutti quanti. E' la rappresentazione più chiara dell'unione del nostro comune, con Arma, Taggia e Levà che saranno presenti con il loro contributo. Dobbiamo ringraziare questo gruppo di genitori che per il sesto anno preparano da zero questo appuntamento. Questo è lo spirito collaborativo che mi piacerebbe vedere su tutto il territorio per ogni manifestazione”.

“Anche nelle feste abbiamo cercato di valorizzare i nostri prodotti tipici. Abbiamo scelto di fare di meno ma con iniziative più particolari in posti diversi, ad esempio in piazza Marinella, il 30 novembre, con il mercatino natalizio, prodotti tipici, spettacoli per bambini e un laboratorio del riciclo dove i bambini potranno realizzare un pupazzo di Natale da portare a casa. Ci saranno poi il CIV Il Piano e Arte & Party, con i loro appuntamenti tradizionali, in via Queirolo, il 7 dicembre ed il 4 gennaio. - ha sottolineato l'assessore Cerri - Non mancherà la nostra fiera storica, quella di Santa Lucia, il 15 dicembre che quest'anno sarà arricchita dai gonfiabili per i bambini, gratuiti ed allestiti sotto l'ex mercato coperto che all'uopo, perderà la sua funzione di parcheggio per ospitare manifestazioni. L'anno scorso purtroppo non avevamo potuto montare i gonfiabili a causa della pioggia quest'anno invece abbiamo pensato di risolvere il problema grazie a questo spazio. Inoltre nello stesso giorno, avremo un evento nuovo, lo show cooking organizzato con l'associazione Produttori Moscatello di Taggia”.



“Nel mese di natale quest'anno abbiamo puntato sulla cultura ma anche sulle pari opportunità e sulla valorizzazione patrimonio storico. Quindi avremo le visite guidate al Parmigianino, presso il convento dei domenicani e in altri luoghi importanti del centro storico. - ha aggiunto Laura Cane - Per le pari opportunità puntiamo molto su questa iniziativa dal forte impatto emotivo che ci vede ancora una volta insieme allo Zonta Club Sanremo, con la mostra 'Com'eri Vestita'. Ci saranno diversi concerti di musica tradizionale e poi tornerà anche l'atteso appuntamento con l'esposizione dei presepi nel centro storico. Il lavoro di preparazione è stato tanto e ci ha impegnato tutti, un ottimo risultato grazie anche alla collaborazione dimostrata dalle tante realtà che animano il nostro comune”.

La chiosa è arrivata da Raffaello Bastiani che ha rimarcato l'importanza dell'atteso evento podistico dell'8 dicembre: “La Sanremo Marathon, è un classico che ci fa piacere poter ospitare. L'anno scorso c'erano stati circa 700 partecipanti e ripenso al 2007 quando tra i partecipanti in gara abbiamo avuto anche la presenza di Gianni Morandi, un illustre personaggio legato ad Arma di Taggia, dove fece il militare. Questa manifestazione sta riscuotendo un grandissimo successo, grazie al contesto che possiamo offrire rispetto ad altre maratone che attraversano le città. Qui da noi si passa a strapiombo sul mare sulla pista ciclopedonale. La gente si emoziona. Gli organizzatori ci hanno chiesto di offrire qualcosa in più organizzando delle iniziative di contorno, legate alla maratona. In questo modo chi corre tornerà a casa con un ricordo che andrà al di là della singola prestazione sportiva”.



Infine, durante il periodo delle manifestazioni natalizie sarà aperto anche l'ufficio Informazioni Turistiche situato a Villa Boselli. Lo IAT sarà operativo dal 1° al 15 dicembre, dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 12 e dal 20 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni con lo stesso orario.