Sanremo: novità in vista per le luminarie di Natale di corso Mombello, addio alle decorazioni sulle palme (Foto)

C'è una possibile novità negli allestimenti che il Comune sta predisponendo in vista delle feste natalizie. Il consigliere comunale Giuseppe Faraldi ha svolto ieri un sopralluogo in corso Mombello insieme all'impresa che sta installando le luminarie in città. L'idea è quella di abbandonare le decorazioni luminose sui tronchi delle palme per la novità delle luminarie 'basse'.

Un'idea che già nei giorni scorsi si era fatta largo negli uffici di Palazzo Bellevue e che ora è pronta a diventare realtà. Pare, infatti, che stilisticamente siano più gradite le luminarie in basso, anche per mettere maggiormente in risalto le decorazioni scelte dal Comune.

Intanto in questi giorni sono iniziati i lavori per l'installazione delle luminarie in via Matteotti e nelle vie del centro. Poi, come previsto, l'inaugurazione con la prima accensione in programma l'8 dicembre.