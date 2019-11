Sanremo: futuro di piazza Eroi, Biancheri annuncia “Nelle prossime settimane arriverà un progetto, è il nostro impegno per i 5 anni che ci rimangono”

Un parcheggio interrato in piazza Eroi. Se ne parla da anni, ma forse ora qualcosa si muove davvero. L’anno scorso il Comune aveva concesso alcuni carotaggi per la verifica del sottosuolo, poi nessuna novità. Si sa solo che ci sarebbe nell’aria una proposta in leasing costruendo da parte di Sicrea, la stessa società del Palazzetto dello Sport.

La novità più importante, però, è stata annunciata dal sindaco Alberto Biancheri durante l’ultima seduta del consiglio comunale: “Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare un progetto per piazza Eroi, ci eravamo impegnati a fare un parcheggio interrato e l’idea sta andando avanti per tutto il rifacimento di piazza Eroi con un leasing costruendo, è un impegno per i 5 anni che ci rimangono”.

Il progetto, così come era stato presentato, non si ferma al posteggio sotterraneo, ma prevede la totale rivisitazione della piazza anche in superficie per dare sempre più spazio al ‘verde’ in centro città, aumentando gli spazi pubblici per i pedoni. “Credo che sia strategico investire nella zona mare, ma anche nel centro come in piazza Muccioli, zona Siro Carli e rifare piazza Eroi - ha concluso Biancheri - per poi arrivare allo spostamento della Polizia Municipale in piazza”.