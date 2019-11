Imperia: alle 18 si accende la città con le luminarie natalizie, nel pomeriggio la riapertura di Galleria Gastaldi ed in serata il concerto della Filarmonica

“Oggi si accende la Città”: questo il titolo per l'evento in programma nel pomeriggio di San Leonardo a Imperia. Alle 18, a Oneglia nella centralissima piazza Dante, saranno accese le luminarie natalizie di tutta la città.

L'evento, organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato OnCentro, che raccoglie InVia, Ineja, Salottino di Oneglia e CIV NuovOneglia, sarà arricchito dalla presenza di artisti di strada, trampolieri e giocolieri. Le luminarie resteranno accese sino al giorno dell'Epifania.

La festa prosegue in serata: alle 21, all'Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, si svolgerà uno speciale concerto della Banda Filarmonica Città di Imperia dal titolo "1919-2019: Un secolo di Invenzioni, Scoperte ed Esplorazioni".

Sempre 'oggi sarà riaperta Galleria Gastaldi, dove si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e completa riqualificazione. A partire dalle 12 la riapertura per i soli pedoni, che potranno attraversare la galleria dopo il restyling, mentre alle 18 sarà la volta del traffico veicolare. Sempre alle 18 sarà ripristinata la Ztl di via Cascione.