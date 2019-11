Badalucco: alla scuola dell'infanzia la visita degli attori Marta Laveneziana e Stefano Polloni

Un'altra mattinata all'insegna del divertimento per i bambini della Scuola dell'Infanzia di Badalucco. Oggi i piccoli alunni hanno ricevuto la visita di due attori: Marta Laveneziana e Stefano Polloni che si sono cimentati in un grazioso teatrino. I bambini sono rimasti affascinati dalle avventure di Gasparre e Clementine, una coppia di calzini che si trovano a condividere una piccola sventura e un grande segreto: quello dei calzini spaiati persi nella lavatrice. Tra varie peripezie, avventure e sventure, i simpatici attori, hanno raccontato una storia di amore, amicizia e uguaglianza.

"Come potete notare, a Badalucco difficilmente ci si annoia. - racconta la consigliera comunale Luisa Palumbo - La settimana scorsa abbiamo incontrato i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado per presentare loro il CCR, un nuovo progetto che partirà al più presto. Ora aspettiamo di partecipare con gioia alla festa che le maestre e i bambini della scuola dell'infanzia stanno preparando in occasione del Natale".