Annullati gli appuntamenti del Governatore Toti e della sua Giunta ad Imperia e Ventimiglia

Come era prevedibile, dopo la decisione presa ieri per la chiusura dell’autostrada A26 Genova-Gravellona e tutti i gravi problemi che si genereranno nel capoluogo ed in tutta la Liguria, il Governatore Giovanni Toti è stato costretto ad annullare tutti gli impegni previsti quest’oggi nel ponente.

Alle 14.30 Toti doveva essere ad Imperia, nella sede della Prefettura di Imperia, per incontrare i sindaci dei Comuni dell’imperiese colpiti dai danni del maltempo per effettuare una prima conta dei danni. Alle 17.30 sarebbe stato a Ventimiglia per parlare con il Sindaco Scullino e la sua Amministrazione.

Agli incontri avrebbero partecipato anche gli Assessori Giacomo Giampedrone, e Marco Scajola oltre ai tecnici del dipartimento regionale. Toti e la sua Giunta si riuniranno invece oggi alle 10.30, per fare il punto della situazione sulla chiusura della A26, che a mezzogiorno però riaprirà con uno scambio di carreggiata, per garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia.