Scomparsa di Fedor, Partigiano combattente con Felice Cascione, il ricordo e il cordoglio dell'ANPI

"La sezione ANPI 'G. Cristiano Pesavento' piange la scomparsa di Fedor, Partigiano combattente con Felice Cascione che, come il suo Comandante e i suoi compagni, ci ha dato l'esempio di chi ebbe il coraggio di fare la scelta tra essere uomini o vendersi al fascismo: siamo stati fortunati per averti avuto con noi tanto tempo, grazie per ciò che ci hai insegnato, cercheremo di continuare anche in tuo nome a difendere ciò che ci avete lasciato!



La Presidente della sezione ANPI Sanremo

Amelia Narciso".