Sanremo: spiaggia di Bussana invasa dai legnami, la segnalazione di una nostra lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Carolina C., ci ha scritto per mostrare la situazione delle spiagge di Bussana:

“In seguito alla burrasca dello scorso fine settimana moltissima spazzatura si è riversata sulle spiagge, un po’ portata dal vento e in seguito all'apertura dei bidoni della raccolta differenziata degli stabilimenti. Io amo tantissimo il nostro mare, vado spesso a fare snorkeling o immersioni subacquee e li sotto c'è mondo meraviglioso e indescrivibile per la sua bellezza. Proprio li dalla meda ho osservato bellissimi polpi, murene e pesci di tutti i colori all'altezza dei mari tropicali. Faccio un appello alla vostra sensibilità sperando che prima della prossima mareggiata si riesca a rimuovere tutta quella plastica. Preserviamo la natura e quel fantastico mondo marino perché in fondo tutto è connesso. Noi e il mare siamo connessi e se proteggiamo lui tuteliamo anche noi stessi”.