Ventimiglia: incidente domestico a Porra, 65enne in gravissime condizioni dopo la caduta da una scala

Un 65enne è in gravissime condizioni a seguito della caduta da una scala avvenuta questa mattina in frazione Porra a Ventimiglia. L'uomo stava effettuando alcuni lavori quando, per cause in via di accertamento, è caduto da un'altezza di circa 3 metri.

Le sue condizioni sono parse subito critiche, tanto che è stato richiesto l'immediato intervento dell'elicottero per il trasporto d'urgenza al 'Santa Corona' di Pietra Ligure. Sul posto, oltre a un equipaggio della Croce Verde Intemelia e l'automedica del 118, anche i Carabinieri della stazione di Ventimiglia.