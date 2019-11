Ventimiglia: stasera in Consiglio un minuto di silenzio per i tre Vigili del Fuoco morti nell'alessandrino

Serie di iniziative, questa sera in Consiglio comunale a Ventimiglia, predisposte dal Presidente Andrea Spinosi. Verrà osservato un minuto di silenzio per i tre Vigili del Fuoco morti nell’alessandrino.

Spinosi ha anche inviato le forze dell’ordine, che si presenteranno in divisa, perché l’Amministrazione ringrazierà tutti per l’ottimo lavoro svolto nel fine settimana. Quindi, visto che oggi è la giornata per la lotta alla violenza contro le donne, Spinosi farà un omaggio floreale ai due Assessori ed ai 3 Consiglieri donne presenti in aula.

Nel corso della serata verrà anche confermato il via libera del Coni, affinchè Ventimiglia potrà essere ‘Città europea dello sport’.