Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12 di venerdì prossimo.

All'ordine del giorno la modifica al programma triennale 2019-2021 delle Opere pubbliche e al programma biennale servizi e forniture 2019-2020. La variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. La modifica al Regolamento della Fiera della Rovere.