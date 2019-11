Diano Marina: frana e massi sulla 'incompiuta', Marco Perasso risponde al Sindaco ed al suo vice

Marco Perasso, esponente di ‘Diano Riparte’, interviene dopo le affermazioni del Sindaco Chiappori e dell'assessore Za Garibaldi che, in seguito alla frana che si è abbattuta nei giorni scorsi sull'incompiuta, vorrebbero chiedere alla Regione Liguria un contributo per creare una galleria paramassi a giorno, preventivando una spesa di circa 12 milioni di euro.

“A tal riguardo – evidenzia Perasso - mi preme far notare che, a suo tempo, la prima amministrazione Basso, in collaborazione con la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, aveva indetto un workshop sull'ipotesi di recupero a pista ciclabile-passeggiata dell'Incompiuta. I lavori scaturiti da questa iniziativa, raccolti in un opuscolo ancora in mie mani, sono poi stati presentati al pubblico il 13 ottobre del 2001. Ritengo che sarebbe un'ottima idea, anziché affidare la progettazione del recupero paesaggistico-funzionale dell'opera in oggetto, anzichè ai soliti noti studi di architettura (dalle parcelle salatissime), indire un concorso tra tutte le facoltà di architettura europee, sottoposto al giudizio di una giuria composta da esperti di chiara fama internazionale”.

“Si otterrebbero così i seguenti risultati:

- notorietà di Diano Marina presso tute le facoltà europee

- un notevole afflusso di studenti che dovrebbero rilevare studiare il sito (con positive ricadute sull'economia locale)

- un progetto di chiara etichetta europea che potrebbe fornire un buon viatico all'accesso a finanziamenti comunitari.

Questo, secondo me, è pensare e progettare il territorio in maniera lungimirante e attenti ad ogni aspetto e ricaduta di tale attività”.