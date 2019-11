Chiusura della A26, le prime parole dei sindaci: Biancheri “Situazione incredibile”, Conio “Di isolamento si muore”

La Liguria e, in particolare, il centro ponente della regione vanno verso un isolamento totale a Nord. La decisione di chiudere anche la A26 per questioni di sicurezza taglia definitivamente fuori la nostra regione dai collegamenti e i sindaci della zona hanno iniziato a manifestare il loro disappunto per una situazione potenzialmente drammatica.

“Chiudono due viadotti sulla A26 - scrive Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo - il che si va ad aggiungere al crollo del ponte Morandi, al cedimento di ieri sul viadotto della A6 Savona-Torino, alla situazione precaria dei collegamenti viari e ferroviari dal Col di Tenda, alle difficoltà croniche sui collegamenti ferroviari nella tratta Ventimiglia-Genova. Situazione incredibile”.

“Questo dopo il crollo del ponte Morandi e del viadotto sulla Savona-Torino - commenta Mario Conio, sindaco di Taggia - dal Ponente ligure non si può raggiungere efficacemente Torino, Milano Genova, triste dirlo ma siamo ancor di più isolati dal resto d’Italia. È il momento di levare alta la nostra voce, di isolamento si muore”.