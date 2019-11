Sanremo: nella Giornata sulla violenza contro le Donne, il pensiero del sindaco Biancheri

“Ogni anno ricordiamo questo appuntamento aggiornando purtroppo il drammatico bilancio delle vittime di violenza: figlie, mamme, fidanzate, mogli che hanno subito violenze che, per la maggior parte dei casi, sono perpetrate tra le mura domestiche. L’atroce omicidio di una giovane ragazza di Palermo è solo l’ultimo di una lunga serie dai numeri ancora drammaticamente impressionanti, purtroppo in incremento rispetto all’anno precedente". Così interviene il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, in occasione della 'Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne'."Quella contro la violenza sulle donne è prima di tutto una battaglia culturale, e istituzioni e associazioni da anni sono impegnate in campagne di sensibilizzazione. Poi c’è la dimensione dell’aiuto diretto, fondamentale.Voglio ricordare a tutte le donne bisognose di aiuto, di assistenza o anche solo di un semplice consiglio, che possono rivolgersi al Centro Provinciale Antiviolenza, di cui Sanremo è capofila e che sta portando avanti un importante lavoro di tutela, per il quale desidero ringraziare tutte le persone che vi operano con attenzione, sensibilità e professionalità”.

In occasione della 'Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne', il Centro Provinciale Antiviolenza ha patrocinato una serie di eventi pubblici qui consultabili: https://www.comunedisanremo.it/archivio5_notizie_0_359.html