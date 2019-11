La rivista Buduàr premia il miglior racconto umoristico legato alle festività natalizie

La rivista online Buduàr, che già collabora con il premio letterario Racconti nella Rete assegnando il Premio Buduàr per il miglior racconto umoristico, anche quest’anno lancia un concorso per un racconto breve umoristico inedito sul periodo delle festività natalizie, quindi Natale, Capodanno ed Epifania.

Il premio per i cinque migliori racconti, scelti dal Comitato Centrale della rivista, consisterà nella pubblicazione sul numero di Buduàr che uscirà alla fine di Gennaio 2020, e di un diploma.

Il concorso è aperto anche a tutti i premiati delle passate edizioni di "Racconti nella Rete", ma sono esclusi gli scrittori che hanno ricevuto il “Premio Buduàr”.

I brani, inediti e comprensivi di titolo, non potranno superare le 6000 battute, spazi inclusi, e dovranno pervenire alla redazione di Buduàr entro e non oltre il 31 dicembre.

I racconti vanno inviati all’indirizzo email redazione@buduar.it, con la seguente dicitura: “Concorso racconto umoristico Extra 2020”, seguita da nome e cognome dell’autore. Nella email gli autori dovranno inoltre indicare l’età e i vari recapiti, e fornire una biografia di un massimo di quattro righe.