Imperia. sabato prossimo, Cyborg Zero & Mr.G live al Csa ‘La Talpa e l’Orologio’

Sabato prossimo, 30 novembre, Cyborg Zero & Mr.G live al Csa ‘La Talpa e l’Orologio’ di Imperia. Ad accompagnarli sul palco gli Slump Days e dj set affidato a Mr. Slavo (info).

#CyborgZer0 é stato il leader co-fondatore del duo the Cyborgs.

A partire dal loro primo album del 2011, hanno calcato i palchi di festival e locali in tutta Italia, ma anche in paesi europei (Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Russia) e in Canada (Quebec City, Montreal, Rouyn).

Tra gli eventi più importanti, segnaliamo l’apertura del ‘Wrecking Ball Tour’ di Bruce Springsteen a Roma, oltre a quelle dei concerti di Deep Purple, Iggy Pop & The Stooges, Jeff Beck, John Mayall, Otis Taylor.



Nel gennaio 2018 dopo 8 lunghi anni di blues-boogie e quattro dischi all’attivo, l’esperienza con i the Cyborgs si è conclusa e Cyborg Zer0 ha deciso di fondare il suo nuovo progetto di punk ’n’ roll.

Già da tempo il suo percorso lo stava avvicinando a un’attitudine più punk e a un desiderio di “sporcare” la sua musica. Ad affiancarlo, un nuovo enigmatico batterista: Mr. G.



La loro fusione ha generato un Big Bang esplosivo di pura energia che diromperà per far ballare e divertire dall’inizio alla fine del concerto.

Nuovi brani, qualche evergreen e un disco nuovo in arrivo.

http://www.produzionitamtam.it/cyborg-zero/



#SlumpDays nasce dalla fine prematura dei Carpet Twins e di questi ne mantiene le intenzioni...

Tappeti di tastiere accompagnati dalla pulsazione di basso e batteria che non nascondono il loro amore per la new wave e non disdegnano episodi dance e synth punk , la chitarra ricama fantasiosa creando risposte a cantati ora ironici ora aggressivi...



Cinque elementi, chitarra basso batteria e due synth, provenienti da diversi gruppi della scena imperiese (Maneras, A Morning Loss, le Carogne) danno vita a questo insieme conferendo una grande varietà nei brani...

https://slumpdays.bandcamp.com/releases