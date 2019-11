Online il nuovo promo video del personal trainer Davide Nevrkla per la Life & Beauty S.r.l.

È online il Promo Video realizzato dal Trainer sanremese DAVID (Davide Nevrkla) per la Life & Beauty S.r.l. di Verona, per promuovere l'innovativo strumento BODIMAGE, capace di realizzare misurazioni e calcoli della composizione corporea senza contatti con il cliente, rappresentando una grande novità per il settore dei personal trainers ed esperti dell'alimentazione. David è stato scelto dall'azienda italiana come Testimonial per il loro nuovo prodotto.

Per maggiori informazioni www.bodimage.eu o contattare David scrivendo a info@davidfitnesstraining.com