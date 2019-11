Allestimenti interni dei furgoni: il case history di un'azienda italiana

Siamo abituati a considerare i furgoni come dei veicoli prettamente tecnici, professionali, e in quanto tali del tutto standardizzati al loro interno, ma non è affatto così.

I furgoni, al contrario, si prestano in modo ottimale a delle personalizzazioni, le quali possono rendere il singolo modello un veicolo “su misura” per il suo proprietario e per il tipo di attività che è solito svolgere.

La personalizzazione dei furgoni negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono una nazione particolarmente avanti per quel che riguarda questa tendenza: è assai frequente che van di diverse marche vengano personalizzati nei loro interni in molti modi differenti, e proprio recentemente sono stati presentati, su dei siti specializzati in furgoni, degli interessanti “case history”.

Un esempio particolarmente degno di nota è quello riguardante uno Sprinter Mercedes-Benz, il quale è stato organizzato con numerosi vani interni, un portabiciclette sulla parte superiore e perfino un angolo cottura, senza trascurare molti altri dettagli tecnici e funzionali.

Un’opportunità sempre più diffusa anche in Italia

Anche in Italia la tendenza a customizzare in modo minuzioso gli interni dei furgoni sta iniziando a prender piede, e possiam vantare alcune aziende assai competitive per quel che riguarda questo genere di servizi.

Tra queste si può citare senz’altro Store Van, azienda con sede in provincia di Vicenza la quale è considerata un autentico punto di riferimento da chi ricerca soluzioni pratiche e sicure per trasportare a bordo del proprio furgone qualsiasi tipo di attrezzatura, come un banco da lavoro pieghevole , compressori, generatori, banchi con morse o altri elementi tecnici analoghi indispensabili nel proprio lavoro quotidiano.

Il case history di una commessa americana

Store Van può dunque occuparsi con successo anche di allestimenti molto complessi, ed è stata recentemente selezionata da un’azienda americana per personalizzare gli interni di un furgone, nello specifico di un Mercedes Sprinter.

Raymond Basli dell’azienda Creative Carpentry cercava un allestimento progettato ad hoc che gli consentisse di poter trasportare in modo agevole del materiale molto eterogeneo, ovvero minuteria, valigette porta-attrezzi e anche elementi piuttosto grandi, come ad esempio dei pannelli in cartongesso.

Dopo diverse ricerche online la scelta è ricaduta proprio su Store Van, la quale è riuscita ad eseguire in modo impeccabile quanto richiesto.

L’incarico non era affatto semplice, sia perché, come detto, il van doveva trasportare del materiale assai diversificato, sia perché installare moduli standard avrebbe reso problematico il trasporto dei pannelli in cartongesso i quali peraltro, per scongiurare eventuali rotture, vanno trasportati rigorosamente in modo orizzontale.

Store Van ha scelto, per questa specifica commessa, i ripiani ribaltabili Light Shelf, soluzione perfetta per chi ha la necessità di trasportare elementi dalle caratteristiche e soprattutto dalle dimensioni così diverse; tutto il materiale d’allestimento è stato spedito in America, dove il cliente ha potuto installarlo in modo autonomo.

Un’interessante particolarità di questo progetto corrisponde al fatto che si sono previsti moduli diversi per i due lati del furgone, entrambi progettati nel dettaglio affinché si possano trasportare con praticità e sicurezza sia elementi molto ingombranti come i pannelli, sia minuteria ed accessori molto piccoli, per i quali sono stati previsti degli appositi contenitori di varie misure.

Allestimenti customizzati per rendere più efficiente l’attività professionale

Allestire gli interni di un furgone in modo personalizzato, dunque, rappresenta davvero un’ottima opportunità , e può essere un qualcosa in grado di rendere le attività professionali molto più efficienti, oltre che più sicure e più pratiche nel loro svolgimento, a prescindere da quale sia la loro tipologia.