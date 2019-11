Alcuni consigli per gestire un colloquio di lavoro e assumere le risorse migliori

Quando si parla di assumere del personale, viene spontaneo pensare che si tratti di un semplice intervento, quasi sempre finalizzato all’inserimento di un individuo a copertura di una determinata posizione lavorativa in un'azienda e nient'altro.

Ma non è tutto così scontato, infatti, oggi sempre di più le società hanno difficoltà ad attrarre le migliori risorse che si avvicinino il più possibile al profilo ricercato. Un processo di selezione richiede dinamiche innovative per poter gestire la carenza di figure professionali specifiche. L'assunzione di un candidato idoneo è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda. Solo conducendo un colloquio di lavoro incisivo si potrà accertare se l'individuo intervistato sia in possesso delle giuste competenze.

Ma per poter scegliere in modo efficace, il selezionatore a sua volta dovrà detenere alcune caratteristiche soggettive che comprendano: un'ampia cultura generale, curiosità conoscitiva, abilità nei rapporti sociali, stabilità emotiva, libertà da pregiudizi e preconcetti, autocontrollo e molto altro ancora. Pertanto chi seleziona dovrà prepararsi al colloquio, leggendo con attenzione il CV del candidato e stilando una tabella di marcia con una serie di domande che serviranno per attingere maggiori indicazioni sulle competenze e qualità professionali dell'intervistato.

Una volta preparato il piano di lavoro il selezionatore dovrà presentarsi e spiegare al candidato come si svolgerà il colloquio, fornendo una sintetica panoramica dell’azienda che comprenda il suo indirizzo settoriale, la sua filosofia, la sua mission, le sue dimensioni e i futuri piani di crescita. In secondo luogo dovrà spiegare all'intervistato la figura professionale ricercata, indicando dettagliatamente i progetti di lavoro richiesti e le prospettive di carriera.

Dovranno fare parte dell'intervista anche domande del tipo: cosa si aspetta dal lavoro proposto? Perché è interessato a lavorare con la nostra azienda? A quale retribuzione ambisce? Cosa pensa di apportare all'azienda? Quali sono state le sue precedenti esperienze lavorative? Si descriva in due o tre aggettivi e così via. Per il selezionatore sarà molto importante anche rivolgere alcune domande comportamentali per capire se il candidato sia in possesso delle competenze richieste.

Infatti sarà di aiuto per il selezionatore ascoltare attentamente le risposte prestando molta attenzione all'atteggiamento dimostrato durante il colloquio da parte dell'intervistato per stilare un profilo e un parere equilibrati sulla sua reale idoneità.

Al termine dell'incontro per comprendere se l'individuo abbia valutato in modo concreto la posizione richiesta e soprattutto ascoltato quanto detto durante il colloquio, si dovrà domandare se ha delle ulteriori richieste sull'azienda e sulla posizione ricercata. Queste sono solo alcune indicazioni per gestire un colloquio di lavoro al fine di trovare la risorsa più idonea. Se desideri approfondire l'argomento clicca qui.