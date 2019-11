Ventimiglia: non ce l'ha fatta l'uomo caduto questa mattina da una scala a Porra, è morto prima del trasporto in elicottero al Santa Corona

Non ce l'ha fatta il 65enne (S.N.) che questa mattina è precipitato da un'altezza di circa 3 metri cadendo da una scala in frazione Porra a Ventimiglia.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e durante il soccorso non è mai stato cosciente tanto da arrivare al Pronto Soccorso di Bordighera in arresto cardiaco. A nulla è valso il pronto intervento della Croce Verde Intemelia e dell'automedica del 118, l'uomo è morto poco prima del trasporto in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della stazione di Ventimiglia.