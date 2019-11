Ospedaletti: frana nella zona delle scuole, evacuati gli alunni e sopralluogo di Vigili del Fuoco e tecnici (Foto e Video)

Come purtroppo era prevedibile lo stop delle precipitazioni non ha ovviamente bloccato l’allarme nella nostra provincia per le frane. Dopo quelle, fortunatamente non gravissime di ieri, oggi il primo allarme arriva da Ospedaletti dove alcuni movimenti franosi si sono registrati nella zona delle scuole e del campo comunale.

In pratica si è registrato un movimento franoso tra l’edificio scolastico ed il campo sportivo. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Sanremo, i Carabinieri ed i tecnici del Comune. I ragazzi delle scuole (235 in tutto di cui: 49 delle materne, 103 delle elementari e 83 delle medie) sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale ed ora si stanno verificando le situazioni che si sono venute a creare. Gravi problemi anche per il campo comunale che dovrà successivamente essere controllato a livello geologico per capire se sarà utilizzabile o meno per l’attività sportiva.

Purtroppo un caso che non resterà unico, visto che il terreno è saturo ovunque. L’area è transennata e, al momento, non si sa ancora se e quando gli alunni potranno rientrare a scuola.