Una donna di 74 anni di nazionalità francese è stata tratta in salvo questo pomeriggio dagli agenti della Polfer. Per cause da accertare stava camminando sui binari tra le stazioni di Bordighera e Sanremo in stato confusionale.

La 74enne, residente della Città delle Palme, è stata quindi presa in carico dagli agenti e poi affidata alle cure dell'ospedale di Sanremo.