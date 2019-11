Caravonica: iniziati questa mattina i lavori per il ripristino della Strada Provinciale 28 (Foto e video)

Sono iniziati nelle prime ore di oggi i lavori di rimozione della frana che ha temporaneamente costretto alla chiusura della SP 28, strada che collega Caravonica a Colle San Bartolomeo.

Nel dettaglio si sta provvedendo alla pulizia e allo smaltimento dei detriti per la conseguente messa in sicurezza del posto e, se possibile, per la riapertura. Ancora ignote le tempistiche.

Il tratto, nelle immediate vicinanze della frazione San Bartolomeo, era già stato duramente colpito da smottamenti nel 2016 e nel 2018. Ieri mattina il crollo di pietre, alberi, ma soprattutto tanto fango che ha coperto tutto il manto stradale.