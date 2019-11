Sanremo: oltre un milione di euro da fondi europei per una nuova illuminazione a led alla Foce e sull’Aurelia

Mentre in questi anni il centro e la zona Levante della città hanno visto l’installazione dei nuovi impianti di illuminazione a led, c’è ancora una parte di Sanremo che attende investimenti. Proprio per questo l’amministrazione si sta muovendo per attingere dai fondi europei le somme necessarie per poter installare i nuovi lampioni.

Stando alle previsioni di Palazzo Bellevue, dall’Unione Europea potrebbero arrivare oltre un milione di euro per la nuova illuminazione a led sul tratto dell’Aurelia mancante e nella zona della Foce.

L’illuminazione a led, come già visto sull’Aurelia tra il centro e Bussana e nella ‘Pigna’, permette non solo un risparmio sui consumi, ma anche una luce più chiara e omogenea, importante per la sicurezza stradale e non solo. Ora non resta solo che attendere l’arrivo dei fondi e la predisposizione dei lavori.