L'installazione delle luminarie in via Matteotti (foto Tonino Bonomo)

È iniziata questa mattina l'installazione delle luminarie di Natale in via Matteotti. L'impresa che si è aggiudicata il servizio sta sistemando le luci che abbelliranno il 'salotto buono' non solo per il Natale e per le feste di fine anno, ma anche fino al Festival, come da tradizione.

Il Comune quest'anno ha investito più di 160 mila euro per abbellire non solo il centro, ma anche le zone periferiche e le frazioni.

Foto Tonino Bonomo