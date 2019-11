Sanremo: I Deplasticati in azione per ripulire Pian di Nave dai rifiuti arrivati con la mareggiata (Foto)

La mareggiata di ieri ha portato a Pian di Nave una vera e propria distesa di posidonia. Ma, insieme alla tipica alga dei nostri mari, c'è anche una grande quantità di rifiuti, molti dei quali di plastica.

E così questo pomeriggio i volontari de I Deplasticati si sono dati appuntamento alle 15 per ripulire la piazza dalla spazzatura, per poi smaltirla a dovere. Bottiglie, pezzi di plastica e di alluminio, tutto buttato negli appositi sacchetti. Insieme a loro anche l'assessore all'Igiene Urbana Lucia Artusi e i consiglieri comunali Sara Tonegutti e Umberto Bellini. Al termine della loro pulizia I Deplasticati hanno raccolto una enorme quantità di rifiuti che ora verranno consegnati ad Amaie Energia per lo smaltimento.

Domani, invece, il Comune di Sanremo inizierà la procedura per la gestione della posidonia. Un'azienda specializzata, come prevede la legge, la preleverà da Pian di Nave per poi portarla nell'area apposita di Pian di Poma per fare in modo che il mare la riprenda. Per i bastoni e i pezzi di legno, invece, si procederà con la consueta procedura che terminerà con lo smaltimento.