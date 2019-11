Riapre in serata la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, da domani mattina tornerà la normale circolazione

Ripristinata la piena velocità sulle linee Alessandria-Chivasso, Torino-Savona, Domodossola Novara e Ivrea-Aosta interessate da un rallentamento di velocità fino a questa mattina a causa di danni dovuti al maltempo.

Riapre in serata anche la linea Cuneo-Ventimiglia, sospesa in territorio francese nelle tratta Limone Piemonte-Ventimiglia. Dalla mattina di domani i treni torneranno a circolare sull’intera linea da Cuneo a Ventimiglia.

Domani mattina è previsto il ripristino della regolare velocità anche sulla linea Savona-San Giuseppe-Torino sull’itinerario via Altare mentre l’itinerario via Ferrania rimane interrotto.

I treni Acqui Terme-Savona sono cancellati, i treni Torino-Savona e Fossano – Savona sono deviati via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio. Non è possibile raggiungere le fermate di Santuario, Ferrania, Bragno, attualmente anche la viabilità stradale per le località rimane interrotta.

Permane il rallentamento precauzionale a 30 km/h nella tratta Ovada-Prasco sulla linea Acqui Terme-Ovada-Genova con lievi allungamenti dei tempi di viaggio. I viaggiatori in partenza da Savona e diretti ad Alessandria e Acqui Terme sono autorizzati da Trenitalia ad utilizzare i treni via Genova con il biglietto in loro possesso senza maggiorazioni di prezzo.