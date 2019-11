Polizia e Carabinieri in prima linea contro la violenza sulle donne: oggi i banchetti in via Matteotti (Foto)

I banchetti di Polizia e Carabinieri in via Matteotti

Oggi è la Giornata contro la Violenza sulle Donne e le forze dell'ordine fanno squadra per difendere chi, purtroppo troppo spesso, non ha voce. Polizia e Carabinieri hanno così allestito nel pomeriggio i loro banchetti in via Matteotti per distribuire materiale informativo e, soprattutto, sensibilizzare. Perché la denuncia è il primo passo fondamentale.

Ogni giorno sono molte le donne che trovano il coraggio di chiedere aiuto alle forze dell'ordine e denunciare vergognosi fatti di violenza domestica. E molte sono anche le donne che, grazie alla loro denuncia, sono riuscite ad avere giustizia per poter vivere in pace le loro scelte e la loro vita.