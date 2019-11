Oggi pomeriggio a Radio Onda Ligure 101, Amalia Gré presenta il suo nuovo album

Oggi pomeriggio alle Amalia Gré presenta il suo nuovo album sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101. L’album si intitola 'Beige' ed è un omaggio agli standard jazz che hanno segnato la vita artistica e personale della cantautrice. Gli undici brani scelti da Amalia sono stati riadattati e riarrangiati secondo il suo personalissimo stile, cucendo addosso ad ogni canzone una nuova veste.

L’album è stato anticipato dal singolo 'Goodbye Pork Pie Hat', una rivisitazione del classico jazz di Charles Mingus reso celebre da Joni Mitchell.

Per Amalia Gré, che nel 2007 è stata protagonista sul palco dell’Ariston per la 57a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano 'Amami per sempre', si tratta del quarto album in studio.

L’intervista a Amalia Gré è in programma alle 15.10 e sarà disponibile on line sul sito www.ondaligure.it