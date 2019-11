Imperia: mercoledì prossimo all'Istituto Marconi torna l'appuntamento con le iniziative culturali

Una serie di iniziative culturali vedranno l'Istituto Marconi protagonista nell’ambito di “Marconi cultura attiva”. Mercoledì dalle 10,45 alle 12,45, su "I Concordati tra Stato e Chiesa. Una testimonianza storica, per ragionare sul tema dell'art. 7 della Costituzione".

Il ciclo di incontri culminerà il 5 dicembre con un momento liturgico compartecipato insieme alle autorità civili, militari e assistenziali della città di Imperia. Le conferenze sono il frutto di una laboriosa ricerca e successivo studio di materiale storico e didattico in collaborazione con gli studenti, che si propone di sviluppare una migliore comprensione di un'importante pagina della storia del nostro Paese e, di conseguenza, dell'Europa moderna.

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". (Art. 7 Costituzione).

Tra gli aspetti trattati durante le conferenze ci saranno:

- L’approfondimento dell'aspetto storico circa l'intesa Stato-Chiesa, uniti reciprocamente e rispettosamente nell'interesse del cittadino, come soggetto educabile ai valori compartecipati della tradizione secolare cattolico-cristiana inseriti de facto in un percorso statale, volto all'esaltazione dell'espressione della persona e dei cittadini. Conoscenza, riflessione e analisi del percorso storico che ha portato ai Concordati attraverso filmati, per coadiuvarne la comprensione. Primo e secondo punto dell'art. 7.

- Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". In questo secondo incontro si presterà attenzione alla seconda e alla terza parte dell'art. 7 della Costituzione, ovvero conoscenza, riflessione e analisi del Concordato del 1929 e successiva modifica del 1984. I due "poteri" che hanno segnato e continuano ad arricchire le pagine della Storia, vedrebbero i loro rapporti regolati diversamente se i Patti fossero scritti o rivisti in un momento storico diverso, come ad es. ricordiamo l'intervenuta legislazione sul divorzio? Dibattito aperto.