Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi e la Guardia di Finanza nuovamente insieme per solidarietà

Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi replicano con successo un’originale iniziativa benefica: reperire fondi da destinare all’acquisto di un cane guida per non vedenti, grazie alla messa a disposizione da parte della Gdf di alcuni indumenti dissequestrati.

La lodevole iniziativa è stata possibile grazie al superamento delle difficoltà burocratiche dalla stretta collaborazione tra il Comandante Garofalo della Gdf, di Ventimiglia ed il Presidente Germano Pellegrino Lions Club Bordighera Otto Luoghi che sono riusciti ad ottenere il dissequestro dalla Procura della Repubblica; indumenti sottratti all’illegalità, destinati alla distruzione, riportati alla luce della legalità a favore di “tutti quelli che hanno perso il sole”.

Detti capi sono stati resi anonimi dai soci del Club, che ne hanno oscurato le griffe e tagliato via le etichette interne , e dopo il controllo finale della stessa Guardia di Finanza sono stati proposti nello stand allestito presso la fiera di Vallecrosia tenutasi Domenica 10 novembre u.s., per reperire fondi da destinare al “Service-Servizio Cani Guida Lions” un’azione di servizio finalizzata alla “Comunità”.

Oltra a questo sono state vendute delle saponette artigianali fatte da una nostra socia a forma di zampine di cane. Le stesse hanno riscosso un notevole successo e son piaciute a tutti i visitatori. Visto il successo, l’iniziativa sarà replicata in altre occasioni o date disponibili nel territorio di Bordighera o Vallecrosia.