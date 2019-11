Ventimiglia: i ringraziamenti di una nostra lettrice verso la Protezione Civile della città di confine

Una nostra lettrice, Anthea Salerno, ci ha scritto per ringraziare la Protezione Civile di Ventimiglia:

“In questi giorni di allerta Ventimiglia si è trovata in difficoltà per frane e i vari crolli che hanno coinvolto campagne e case, tra cui casa mia. Tutti noi residenti ringraziamo pubblicamente la protezione civile che, di notte e sotto la pioggia, ci ha aiutato sistemando la strada e controllando che nessuno di noi si fosse fatto male. La loro referente ha parlato con ognuno di noi per tranquillizzarci e ad ognuno di noi ha chiesto come poteva esserci utile per rasserenarci. Solo questo non ci ha fatto sentire abbandonati. Credo sia doveroso ringraziarli per quello che hanno fatto e fanno e, mai come in questi giorni, abbiamo capito quali miracoli riescono a fare queste persone. Grazie a nome di tutti noi, grazie a nome di Ventimiglia”.