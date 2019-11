Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di lunedì 25 novembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE



SANREMO

10.00. Per ‘Ponente Film Festival’, ‘Il nostro mare sotto-sopra: incontro con Sabina Airoldi moderato da Mara Lorenzi + dalle 11, proiezione ‘Per una volta... (Italia, 5') a cura del Ministero dell’Ambiente + La canzone del mare (Irlanda/Danimarca/Belgio/ Francia/Lussemburgo, 93’)

15.30. Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne’, gazebo della Polizia di Stato in via Matteotti (di fronte all’Ariston)

16.30. Per l’Unitre Sanremo, Corso di Geografia e Viaggi tenuto da Marisa Delaude e Giulia Barli sul tema ‘Ruanda, il paese dalle mille colline. L'Africa che non ti aspetti. Terzo piano della Biblioteca Civica in via Carli, ingresso libero

18.30-21.00. Per ‘Ponente Film Festival’, ‘Un corto al giorno...’: Hadi (Italia, 10’),incontro con Riccardo Di Gerlando e ZuccherArte. Modera Marina Pratelli + L’appuntamento (Italia, 5’) + alle 19, Presentazione del libro ‘Il mare Privato’ di Fabio Balocco. Modera Anna Scotton + alle 21, proiezione ‘Profondo blu’ (GB, 89’) - V.O. con sottotitoli in italiano. Forte di Santa Tecla

20.30. ‘Master of food Vino’: primo incontro di 5 del corso organizzato dalle Condotte Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime e Val Nervia e Otto Luoghi tenuto dal formatore Pietro Garibbo. Sala incontri del Teatro Ariston, info 338 2882040 (25-26 novembre e 2-3-4 dicembre)

21.00. ‘Libertà fino al martirio. Il genocidio dei Cristiani nel nostro tempo’: conferenza tenuta dal Dott. Alessandro Monteduro, Direttore Fondazione Pontificia ‘Aiuto alla Chiesa che Soffre’, nell’ambito del progetto ‘PerCorso 2019/2020’. Villa Giovanna D’Arco (più info)

IMPERIA

10.00-12.00. Nella ‘Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne’, I carabinieri assieme alle operatrici del Centro Antiviolenza ISV informano e sensibilizzano la cittadinanza sulla violenza di genere. Panchina Rossa di Piazza Dante

14.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: trofeo San Leonardo di Pallavolo. Palazzetto dello Sport

14.00. ‘Deontologia professionale’: evento formativo organizzato dai Consulenti del Lavoro con relatore Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro in Perugia. Evento rivolto a Professionisti, Collaboratori e Praticanti di Studio. Sede del Consiglio Provinciale di Imperia, in viale G. Matteotti 130

14.00-16.00. Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne’, gazebo della Polizia di Stato con la presenza delle operatrici del Centro Antiviolenza ISV per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza di genere. Palazzetto della Sport

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì)

15.30. Concerto inaugurale delle attività del Progetto ‘Castelvecchio e borghi’ a cura del Liceo Vieusseux. In programma musiche di Mozart, Chopin, Schubert, Bach eseguite dagli allievi del liceo musicale Giordano Bruno di Albenga diretti dal maestro Marco Reghezza con la partecipazione dei maestri Giovanni Sardo e Marco Traverso. Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia in via Spontone, ingresso libero

16.30. Nella ‘Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne’, ‘Qualsiasi fiore tu sia sboccerai’. Trattazione del tema sull’amore sano tra i giovani con presentazione del nuovo progetto pilota di peer education. Biblioteca Civica L. Lagorio

21.00. ‘Aspettando il Centenario’: Vita di San Leonardo da Porto Maurizio di Lorenzo Gala: proiezione del film a cura del Comitato Sottotina. Chiesa di San Leonardo

VALLECROSIA

18.30. Incontro dal titolo ‘I giovani e la trasgressione. Abuso di sostanze, gaming disorder, binge drinking… Come quando e perché si manifestano questi fenomeni’ rivolto ad operatori del sociale, amministratori locali, insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, genitori interessati. Opera Salesiana in via Colonnello Aprosio 433

BORDIGHERA



20.45. Nella ‘Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne’, proiezione film ‘La sposa bambina. Mi chiamo Noojom, ho 10 anni e voglio il divorzio’ a cura dello Zonta Club Ventimiglia Bordighera. Cinema Zeni

FRANCIA

MONACO

18.00. Rappresentazione teatrale dello spettacolo ‘Avremmo potuto dire qualcosa’ in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza alle donne. Théâtre Princesse Grace, ingresso libero (info)



19.00. Conferenza a tema su ‘Leonardo, la libertà del fare’ tenuta dallo storico dell’arte, docente e saggista Philippe Daverio. A cura della Dante Alighieri Monaco. Théâtre des Variétés (ingresso 20 euro, gratuito per i Soci Dante)

