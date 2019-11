Ventimiglia: martedì prossimo, riunione bi-mensile degli iscritti e simpatizzanti del MFE

E' in programma per le ore 18 di martedì 26 novembre presso la sede di via Roma 63 a Ventimiglia la riunione bi-mensile degli iscritti e simpatizzanti MFE (Movimento Federalista Europeo) con il segretario comm. Lorenzo Viale. Alla riunione preparatoria all'incontro regionale previsto nel capoluogo ligure (in piazza Marini 1) sabato 30 novembre ore 11, è stata invitata a partecipare la dott.ssa Chiara Spinelli nipote dell'indimenticabile Altiero Spinelli (1907-1986) fondatore, tra l'altro, del giornale "L'Unità Europea". Val la pena ricordare che in suo onore, fu inaugurato il 27-2-2009 il Rondò Spinelli sul lungomare Varaldo di Ventimiglia.



Nella foto di archivio ritroviamo un gruppetto di partecipanti al riuscito Convegno di studi organizzato la scorso Mese di febbraio 2019 alla Biblioteca Aprosiana sul tema: "L'Europa, prospettive e futuro" (libera circolazione di uomini e mezzi, sviluppo dei progetti transfrontalieri, bilinguismo, ecc.).



Per contatti e adesioni tel. 0184 239525.