Bordighera: prosegue la valorizzazione del centro storico, due progetti per le manifestazioni del 'paese alto'

L'Amministrazione comunale di Bordighera prosegue nell'opera di valorizzazione del centro storico di Bordighera Alta, sia in chiave culturale (con il recupero delle tradizioni popolari, l'organizzazione di attrazioni in occasione delle principali festività, la programmazione di appuntamenti legati all'editoria ed ai libri in generale), che in chiave turistica (con eventi di forte richiamo, anche legati alle eccellenze eno-gastronomiche).

Il centro storico, infatti, ben si presta (data la sua conformazione architettonica e paesaggistica e l'assenza di traffico veicolare) ad eventi all'aperto che interessano le piazzette ed i tipici carugi, oltre a sinergie con gli esercizi commerciali e della ristorazione.

Si tratta di una progettualità contribuisce in maniera fattiva al conseguimento, anche nei prossimi anni, degli obiettivi dell'Amministrazione, volti sia al consolidamento dell'immagine di Bordighera quale riferimento d'eccellenza per le manifestazioni culturali di qualità, sia all'incremento delle presenze turistiche.

Visti i due progetti elaborati dall'assessorato alle manifestazioni, insieme alle associazioni ed ai commercianti del centro storico (‘Bordighera Alta - Museo a cielo aperto’ e ‘Bordilibro’) sono stati entrambi ritenuti validi e funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra espressi. Per la realizzazione dei due progetti sono stati stanziati 1.500 euro per far fronte soprattutto alle spese di promozione e distribuzione, oltre che a quelle impreviste.

I primi eventi si sono già svolti ed il calendario andrà avanti fino a maggio del prossimo anno.