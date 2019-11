Mezzo Pollice, i veri professionisti del Golfo Dianese della termoidraulica e non solo

Mezzo Pollice è un'azienda di termoidraulica e arredobagno di Diano Marina che offre alla propria clientela una selezione di prodotti che si distingue per qualità e varietà. Nell'arco di dodici anni è diventata un punto di riferimento noto e stimato sul territorio per installatori, professionisti e privati, grazie a un team composto da esperti di grande competenza nel campo dell'idrotermosanitaria e non solo. Presso i banchi di termoidraulica potrete spaziare dai rubinetti alla raccorderia professionale con sistema pressfitting, dai radiatori alle caldaie, dal condizionamento ai sistemi di irrigazione e molto altro ancora.

Per l'arredobagno, le piastrelle e i sanitari vi aspetta una vasta esposizione nel centro di Diano Marina dove potrete ricevere l'assistenza professionale e accurata che occorre per poter scegliere il prodotto più adatto alle proprie reali e specifiche esigenze. Mezzo Pollice offre tra i suoi servizi la consegna dei materiali di termoidraulica, arredobagno, sanitari e piastrelle in tutta la regione Liguria ed in particolare in provincia di Imperia e Savona, un sopralluogo ed un preventivo gratuito, il tutto avvalendosi di collaboratori preparati sempre al vostro servizio.

Per ulteriori informazioni:

Mezzo Pollice Srl

Via Diano Calderina, snc – 18013 Diano Marina

Telefono: 0183 403265

Sito: https://www.mezzopollice.it/

Facebook: https://www.facebook.com/mezzopollice/