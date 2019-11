C'è ancora tempo per lo sconto SuperService sull'acquisto di pneumatici Goodyear

Il periodo 15 ottobre-15 novembre utile per la sostituzione stagionale dei propri pneumatici è giunto al termine ma non la promo di SuperService che consente un grande sconto sull'acquisto di un set di 4 gomme Goodyear.

Il noto marchio ha difatti lanciato una promo che andrà a coinvolgere tre attività della provincia di Imperia, rispettivamente Serecchia Pneumatici a Ventimiglia, Pneus Foce a Sanremo e De Luca Gomme ad Imperia. In esclusiva presso questi rivenditori, acquistando 4 pneumatici Goodyear sarà possibile richiedere un buono sconto fino a 100 euro.

La promozione continuerà fino al prossimo 30 novembre, consentirà di vincere subito 2 voucher cinema validi per qualsiasi film del circuito "The Space" e permetterà di partecipare all'estrazione finale di un concorso che omaggerà di 5 corsi di guida sicura su neve e ghiaccio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.promosuperservice.it o presso i rivenditori: in Corso Genova 8/A a Ventimiglia (0184 351498 – serecchiapneumatici@gmail.com), in Corso Marconi 50/52 a Sanremo (0184 510578 – pneus.foce@gmail.com) e in via Argine Destro 563 ad Imperia (0183 294799 – delucagomme@libero.it).