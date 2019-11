Una violenta rissa si è scatenata questa notte, poco prima delle 2, in piazza Eroi a Sanremo. I contorni della vicenda sono ancora piuttosto oscuri, ma si sa che erano diverse le persone coinvolte e che è stato necessario l'intervento del 118 oltre a quello delle forze dell'ordine.

Il bilancio è di una persona ferita, trasportata all'ospedale 'Borea' in codice 'giallo' di media gravità per via dei traumi riportati.