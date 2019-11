Sanremo: dopo 39 ore si chiude l'allerta 'rossa', Biancheri: “Ho la fortuna di poter contare su grandi professionalità”

Si chiude, dopo 39 ore, lo stato di allerta 'rossa' sul ponente e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri affida a un post di Facebool le sue considerazioni al termine di due giorni di grande apprensione e lavoro.

Scrive Biancheri: “Va verso conclusione la lunga fase di allerta meteo. Diverse piccole criticità a cui mettere mano, ma per fortuna abbiamo superato la fase più acuta senza situazioni gravi. Da domani saremo più puntuali nella valutazione del danno. I torrenti e il territorio sanremesi in generale hanno retto bene, ma ovviamente la nostra soglia di attenzione rimarrà alta anche nelle prossime ore, sia sui corsi d'acqua che sulle zone collinari, perché gli effetti al suolo di precipitazioni così prolungate si possono verificare anche più avanti. L'organizzazione e la gestione di ben 39 ore consecutive di allerta rossa non è semplice. Ma da sindaco posso dire di avere la fortuna di poter contare su grandi professionalità, e ringrazio le donne e gli uomini che operano in queste fasi emergenziali: Vigili del Fuoco, Protezione civile, Polizia municipale, Volontari, Rangers d'Italia, Radioamatori, dipendenti comunali e personale 118. Un ringraziamento anche ad Arpal-Protezione civile per il sistema previsionale e per la puntualità degli aggiornamenti degli ultimi giorni”.