Ospite inatteso al McDonald's di Ventimiglia: tra i tavoli spunta un cinghiale (Video)

Ospite a sorpresa questa sera al McDonald's di Ventimiglia. All'improvviso all'ora di cena tra i tavoli è spuntato un cinghiale che, evidentemente spaventato, ha cercato la fuga verso l'esterno inseguito da un poliziotto.

Per fortuna tutto si è risolto al meglio e nessuno (animale compreso) si è fatto male, ma intanto in queste ore il video pubblicato su Facebook dall'utente Tommy Vaccari sta diventando virale. In molti pensano che si tratti di un fake, ma la nostra redazione ha verificato i fatti contattando direttamente il McDonald's di Ventimiglia i cui responsabili hanno confermato il tutto.

Da tempo nella città di confine i cinghiali sono soliti lasciare i boschi per passeggiare nelle vie del centro alla ricerca di cibo. Ma una scena come questa per ora non si era ancora vista...