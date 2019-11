Imperia: terminata l'allerta, Scajola "Contributi per i muretti crollati, ma privati mettano in sicurezza le loro proprietà (video)

Terminata l’allerta sull’imperiese, il Sindaco Claudio Scajola ha fatto il punto della situazione dalla sala operativa del Coc sul molo San Lazzaro.







“Alle ore 15 finisce l’allerta rossa, - ha detto il primo cittadino - Imperia ha avuto danni relativamente esigui. Il sistema della pulizia dei torrenti, dei rii ha funzionato. La pulizia dei tombini ha aiutato ad alleggerire la massa d’acqua che è scesa. Ci sono state due fra che sono in fase di sistemazione, hanno creato qualche problema, ma nessun incidente di particolare gravità.



Certo è che ci dovremo abituare a ulteriori allerte, e quindi è necessario che il comune faccia bene il proprio dovere mettendo in sicurezza tutto ciò che è necessario fare, ma che anche i privati colgano che bisogna che le acque bianche nelle loro proprietà siano regimentate. Non possono scaricare esternamente senza essere regolate come prevedono le norme, attraverso le giuste condotte delle acque bianche. Faremo e cercheremo di aiutare quelli che hanno avuto danni con i muretti che sono crollati, con un contributo che cercheremo di erogare affinché la città possa essere messa ancora maggiormente in sicurezza.



Sappiano i cittadini che abbiamo vigilato con attenzione, con tutti i nostri collaboratori, del comune, delle aziende partecipate, con una vigilanza continua piena di sentimento e di cuore da parte di tutti, perché gli imperiesi possano vivere sereni”.