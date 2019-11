Frane, frazioni isolate, nuove evacuazioni e fughe di gas: il bilancio della notte di allerta 'rossa'. Massima attenzione fino alle 15

Il bilancio della notte trascorsa sotto l'allerta meteo 'rossa' racconta di un Ponente martoriato da frane e situazioni di potenziale pericolo per la popolazione.

Mentre a Pieve di Teco si fanno i conti con una frana che sta isolando la frazione di Calderara, questa notte i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per altri smottamenti, uno in particolare che ha isolato anche Berzi, frazione di Bajardo. Un'altra frana di notevoli dimensioni è scesa a Pigna.

Parzialmente bloccata la strada che porta alla frontiera alta di Ventimiglia mentre, sempre nella città di confine ma in via Gianchette, il personale dei Vigili del Fuoco è stato chiamato a intervenire per una fuga di gas causata da uno smottamento con relativa evacuazione di una palazzina.

Disagi anche tra Perinaldo e San Romolo dove una caduta massi ha causato l'interruzione della strada provinciale.

La buona notizia viene, però, dai torrenti. Al momento, nonostante gli oltre 140 millimetri di pioggia scesi nella notte sull'entroterra (in alcune località hanno anche superato i 160), i corsi d'acqua hanno retto e sono tutti al di sotto del livello di guardia.