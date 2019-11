Crollo del viadotto sulla A6: unità cinofile al lavoro per il sospetto di un’auto nel fango. Toti: “Al momento non ci sono evidenze, si spera sia solo una tragedia sfiorata” (Video)

Ci sono anche le unità cinofile del Vigili del Fuoco al lavoro nella zona del crollo del viadotto della A6 collassato questo pomeriggio a causa di una frana. L’obiettivo primario dei soccorritori è verificare che sotto al fango non ci sia nessuno, soprattutto a seguito della segnalazione di un’auto rimasta sommersa dal fango dopo il crollo.

“Al momento non ci sono evidenze - ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - si spera sia solo una tragedia sfiorata”. “Siamo stati oggetto di un’ondata di maltempo straordinaria - ha aggiunto Toti - nelle ultime ore sono scese piogge come per l’alluvione del 2014. La speranza è che si chiuda la nottata con la buona notizie dell’assenza di vittime”.

Per il momento resta ancora chiusa anche l’autostrada in direzione Savona, sulla carreggiata opposta, anch’essa considerata a rischio crollo. Nelle prossime ore i Vigili del Fuoco posizioneranno i sensori che serviranno a verificare se la frana sia ferma o meno. Occorre un intervento anche per il ripristino dell’alveo del torrente sottostante, deviato a causa della terra trasportata a valle dalla frana. Problemi anche per un gasdotto.

E poi, da parte del presidente, anche un passaggio sulle condizioni del territorio: “Occorre un piano di messa in sicurezza del territorio e il ripristino della strade, noi abbiamo già stanziato le somme. È chiaro a tutti che occorre un piano straordinario per mettere in sicurezza il nostro territorio e di ripristino delle strade, non possiamo inseguire tutte le volte danni così estesi che comportano enormi rischi per le persone e anche contraccolpi economici. Come Regione abbiamo già stanziato risorse, con il Dipartimento nazionale della Protezione civile aggiorneremo le somme urgenze, ma serve uno sforzo in più per un piano globale di messa in sicurezza che si faccia il giorno prima, in modo da garantire una maggiore tenuta di nostre infrastrutture. A questo punto speriamo solo che la nottata si chiuda con una buona notizia e che nessuno sia rimasto coinvolto nel crollo del viadotto”.

“Ora ci sarà la valutazione della Procura della Repubblica – ha continuato Toti – per stabilire cosa ha innescato la frana. A noi, come Istituzioni, compete ristabilire le normali condizioni di vita nel più breve tempo possibile. Riaprire le strade e garantire il presidio sanitario. Con lo stato di emergenza ci saranno le stime dei danni sull’intera regione. Ora, prima di tutto, dobbiamo vedere se questo ennesimo crollo ha comportato perdite di vite umane”.

Nel frattempo il presidente Toti ha annunciato la presenza domani, lunedì 25 novembre alle 9.30, sul luogo del crollo del viadotto, del Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Un sopralluogo per verificare quanto accaduto a cui seguirà una conferenza stampa.

Toti ha ricordato che la frana che ha investito il viadotto autostradale é una delle moltissime che hanno colpito in queste ore il Savonese e in generale il territorio regionale, compresa Genova. “Abbiamo già anticipato al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli che stiamo già compilando le schede dei danni – ha aggiunto Toti – inoltre come sanità abbiamo messo in atto misure che al momento sono sufficienti. Tra queste l’accordo con il 118 del Piemonte per effettuare interventi importanti, nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare all’ospedale San Paolo o al Santa Corona. Abbiamo aumentato il numero di automediche sul posto, ci siamo attivati anche per assicurare i pasti ai degenti”.

“Nelle ultime 36 ore – ha aggiunto il governatore – la quantità di pioggia che è caduta è stata maggiore di quanto avvenuto nel 2014, in cui già si era registrata una situazione eccezionale. Quanto accaduto con il crollo del viadotto ha messo ancora più in evidenza, se ce ne fosse stato bisogno, l’estrema fragilità del nostro territorio a cui servono misure e un piano eccezionale”.

“Ora – ha concluso Toti - ci sarà la valutazione della Procura della Repubblica per stabilire cosa ha innescato la frana. A noi compete ristabilire le normali condizioni di vita nel più breve tempo possibile. Ci auguriamo solo che questo ennesimo crollo non comporti una perdita di vite umane”.